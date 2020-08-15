Duygu Delen'in ölümüyle ilgili tutuklanan Mehmet Kaplan: Tartıştık, birkaç kez vurdum

Önceki gün Mehmet Kaplan’ın 4. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdiği iddia edilen 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan Mehmet Kaplan çıkarıldığı mahkemece, "cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlamaları ile tutuklandı.

Sözcü'de yer alan habere göre Kaplan’ın emniyette verdiği ifadesinde olay anını görmediğini öne sürdü.

Habere göre Kaplan ifadesinde, "Duygu ile 3.5 ay önce ayrıldık. Daha sonra yine barıştık. Eve gittik, bu sırada telefonumda başka kadınların fotoğrafını gördü. Duygu buna kızdı ve tartışmaya başladık. Sonra tartışma esnasında kendisinin de başka erkek arkadaşları olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istiyordu. Ben de ‘Bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem’ diyerek ondan evden gitmesini istedim. Duygu, ‘ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım’ diyerek evden gitmek istemedi. Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittim. Olay gerçekleşmiş. Olay anını görmedim" dedi.

'Adalet istiyorum'

Duygu Delen’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Asri Mezarlık’ta Delen için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Delen’in ailesi ile arkadaşları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kızının cenazesinde konuşan baba Bülent Delen, "Adalet istiyorum. Bir çocuğun ölümü bu şekilde kısa olmuyor. Lütfen adalet istiyorum" dedi.