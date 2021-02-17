Duygu Delen'in ölümüyle ilgili olay yerinde yeniden keşif yapılacak

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020 tarihinde "balkondan düşerek" şüpheli bir biçimde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili davada mahkeme olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

Bugün 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilen davada hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Kaplan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi.

'Duygu’yu bilinci kapanana kadar darp etti'

Delen ailesinin avukatı Mehmet Balcı düşme anını gösteren kamera kayıtlarında Duygu’nun atıldığının görüleceğini, olayın intihar değil cinayet olduğunu, Mehmet Kaplan’ın Duygu’yu bilinci kapanana kadar darp ettiğini söyledi.

Adli tıp raporunda Duygu’nun düşerken bilincinin kapalı olup olmadığına ilişkin bir yanıt olmadığını söyleyen Balcı “Duygu olay günü bilinci kapanıncaya kadar dövülüyor. Adli Tıp, Duygu’nun düşerken bilinçli olup olmadığı yönündeki konuya cevap vermiyor" dedi. Duygu düşerken kırılan çamaşır tellerinden svap örnekleri alındığını belirten Balcı "Eğer bu tellerde Duygu’nun kanı varsa öldürüldüğü kesin olarak ispatlanacaktır" dedi.

Duygu Delen’in babası Bülent Delen kızının intihar edecek birisi olmadığını belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu yineledi. Delen'in annesi Şenel Delen de Mehmet Kaplan’ın kızını sürekli rahatsız ettiğini, daha önce evinin önünde kargaşa çıkarıp gelen polislere de zorluk çıkardığını anlattı.

Sanık Kaplan: 'Kaza oldu'

DHA'nın haberine göre, duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanan Mehmet Kaplan, hakkındaki suçlamaları reddederek olayın kaza olduğunu ileri sürdü. Kendisine iftira atıldığını iddia eden Kaplan ifadelerinde çelişki olmadığını söyledi.

Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut ise Duygu’nun düşmeden önce bilincinin kapalı olması yönündeki iddiaların doğru olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, Mehmet Kaplan'ın tutukluluğunun devam etmesi ve olayın meydana geldiği yerde bilirkişi heyetiyle yeniden keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.