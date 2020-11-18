Duygu Delen davasının tutuklu sanığı: Benim üç ayımı yediniz!

Duygu Delen’in ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Mehmet Kaplan hakim karşısına çıktı.

Kaplan, duruşmada yaptığı savunmada, medyadaki haberler nedeniyle tutuklu bulunduğunu iddia etti.

Darp ettiğini mahkemede itiraf etti

Savunmasında olay günü Duygu'ya tokat attığını, tartıştıklarını ve aralarında arbede yaşandığını belirten Kaplan, olay gününe ilişkin şu iddialarda bulundu:

Ayrılığın verdiği özlemden dolayı öpüşmeye başladık. Birlikte olduk. O ara konuştuğum bir kız bana mesaj attı. Duygu direkt telefonumu alıp mesaj baktı. Bir şeyler yazmaya başladı. Ondan sonra İ.E.’yi engellemiş. Ben de Duygu’nun telefonunu karıştırmaya başladım. Üstü yarı çıplak bir erkek fotoğrafı gördüm. Sinirden cama yumruk attım. Elim kanamaya başladı. Duygu üstüme gelmeye çalıştı. Bana ağlayarak ‘Hastaneye gidelim mi’ deyince ona sinirden tokat attım. Ardından bir tokat daha attım.

...Duygu’ya ilk defa küfür ettim. Telefonu benden istemeye başladı. 10 dakika boyunca telefonu almak için aramızda arbede yaşandı. Elimin yine kan olduğunu görünce banyoya yöneldim.

Elimi yıkayıp temizledim. O sıra odanın kapısına doğru yönelirken bir ses duydum. Odanın kapısı kapalıydı. Halının yere düşmesi gibi bir sesti. Duygu’yu hâlâ odanın içinde zannediyordum. Banyoya baktım. Odada da yoktu. Balkona yöneldim. Balkona girdiğim gibi Duygu’yu yerde gördüm. O an anımsayamadım. Bilmiyorum o an çok değişik bir durumdu. Aşağıya 5-10 saniye baktım. Kötü bir rüya olduğunu zannettim. Çünkü Duygu asla bunu yapacak bir kız değildi.

'Ensesine tokat attım, kafasını torpidoya çarptı'

Kaplan mahkeme başkanının “Olaydan önce Duygu’ya herhangi bir şekilde şiddet uyguladın mı?” sorusuna ise, “Bir ara arabada otururken sinirden ensesine tokat atmıştım. Torpidoya kafasını çarpmıştı. Annemle hastaneye götürdük. Annem baya ilgilenmişti onunla. Annem bana kızmıştı. Genciz ama çok büyük hayaller peşinden koşuyorduk. Psikolojik olarak birbirimizi çok yıprattık. Psikolojik destek almaya başladım. Bana ilaç da verildi. İlaçları kullanıyordum. Genelde alkolden dolayı sinirli oluyordum. Arabanın içindeki olaydan sonra alkol ve uyuşturucuyu bırakmıştım. Sadece Duygu’yla dışarıya çıkıyordum. İlaçlarımı düzenli olarak kullanıyordum” yanıtını verdi.

Bu olayın bedelini kendisinin ödediğini öne süren Kaplan, “Burada geçen günlerim bana iade edilemeyecek. Ben hayatımda en çok kıymet verdiğim insanı kaybettim. Bu işkenceye daha fazla dayanamıyorum. Ben adaletle savaştığımı düşünüyorum. Medya ne zaman susacak onu bekliyorum” dedi.

'Medya baskısından dolayı tutukluyum'

Mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere bir kez daha söz alan sanık Kaplan, “Avukatlar soruları soru olsun diye soruyorlar. Cinayete istismara dair bir şey yok. Bu olay medyaya yansıdı. Bazı kişiler bu olaydan rant koparmaya çalışıyor. Adalet medyayla yürüyor gibi geliyor bana. Benim zaten 3 ayımı yediniz. Bu 3 ay tutuklu kalmamın tek nedeni medyadır. Medya baskısından dolayı tutukluyum. Olay medyaya konu olduğu için, 3 saniyelik güvenlik kamera görüntüsünden 80 milyon tane mesaj çıkarıldı” diye konuştu

Mahkeme heyeti, olay yerine ilişkin bilirkişi raporu talep ederken, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.