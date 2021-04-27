Duygu Delen davasında yeni gelişme

Gaziantep’te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti keşif raporunu hazırladı.

Delen'in yaşamını yitirdiği evin içerisinde ve düştüğü apartman bahçesinde 19 Mart’ta keşif yapan bilişim, adli tıp ve olay yeri inceleme uzmanı ile fizik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti, hazırladığı teknik raporu Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

Duygu'un düşme anına ilişkin görüntülerin incelenmesi sonucunda bilincinin açık olduğunu belirleyen heyet, raporda, olayın Kaplan'ın maktul Delen'e ağır hakaretler ve şiddet uygulaması sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığını aktardı.

Delen'in ölümüyle ilgili davada tutuklu bulunan Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına yarın görülecek duruşmada devam edilecek.