Duygu Delen davasında önemli gelişme: Kaplan’ın kanında uyuşturucu tespit edildi

Gaziantep’te 13 Ağustos’ta Mehmet Kaplan’ın evinin penceresinden şüpheli bir biçimde "düşerek" yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen’in ölümüyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı.

"Çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme” suçlarından tutuklanan Mehmet Kaplan’ın olay sırasında kanında ve idrarında uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Delen ailesinin avukatlarından Önder Alkurt yaptığı açıklamada, İstanbul'da adli tıp raporunda yapılan incelemede Kaplan'ın kanında ve idrarında alkolün de ötesinde uyuşturucu tespit edildiğini belirtti ve bunun davanın seyrini değiştirecek bir gelişme olduğunu söyledi. Alkurt gelişmenin ayrıntılarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Atlantik Halı’nın sahibi Bileç Kaplan’ın oğlu olan Mehmet Kaplan’ın 17 Ocak 2019 tarihinde de, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken 35 yaşındaki Zeynep Berna Atay’a çarparak ölümüne yol açtığı ortaya çıkmıştı.