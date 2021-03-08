Duterte hedef göstermişti: Filipinler'de polis baskınında 9 Yeni Halk Ordusu üyesi öldürüldü

Filipinler'de polisin Laguna, Rizal, Batangas, ve Cavite eyaletlerinde düzenlediği baskında en az 9 Yeni Halk Ordusu (NPA) üyesinin öldürüldüğü açıklandı.

Filipinler'in resmi ajansı PNA'nın haberine göre, devlet başkanlığı sözcüsü Harry Roque, 9 kişinin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldığını belirterek, olayı "kınadığını" söyledi.

Öte yandan, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ülkedeki komünistlere dönük operasyonlara ilişkin güvenlik güçlerine "öldürün, öldürün, öldürün" şeklinde çağrı yapmıştı.

Duterte'nin bu çağrısına ilişkin konuşan Roque, bu çağrıda bir sorun olmadığını, çünkü kendisinin "silahlı isyancıları" kastettiğini ve askerlerin uluslararası yasalar çerçevesinde "silahlı isyancıları" vurma izni olduğunu savundu.