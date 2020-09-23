Düşler Vadisi Riva şantiyesinde işçiler sokağa atıldı

TOKİ, Emlak Konut GYO ve Yılmaz İnşaat tarafından yapılan Riva Düşler Vadisi şantiyesinde Yılmaz İnşaat’ın alt taşeronların birinde dün korona vakası tespit edildi. Aynı taşeronda çalışan ve şantiye dışına çıkarılan işçilere Covid testi yapıldı. Yılmaz İnşaat test sonucunu bekleyen taşeron işçileri güvenli bir yerde bekleyecek koşulları sağlamak yerine, kamptaki eşyalarıyla beraber atar topar sokağa attı.

PE İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı’ndan elde edilen bilgiye göre, gurbete çalışmaya gelen ve kalacak yeri olmayan işçiler, çalışma süresi boyunca sağlıklarından, güvenliklerinden, beslenme ve barınmalarından birinci derecede sorumlu olan ana firma tarafından insanlık dışı bir muameleye maruz kaldılar.

Hiçbir istekleri karşılanmayan ve insani olmayan davranışlara maruz kalan işçiler, dün akşam bağlı bulundukları taşeron firmaya ait olan ve kamp alanı dışında bulunan yemekhane ve ofis kısımlarında istiflenmiş şekilde kaldılar.