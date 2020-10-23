Düşen eğitim uçağında yaralanan pilot hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti.

Dün, özel bir firmaya ait eğitim uçağı Büyükçekmece'de boş araziye düşmüş, kazada ağır yaralanan pilotaj öğrencisi Beytullah Nart da uçağın içinden çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Uçağın pilotu, pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart’ın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek motor arızasını bildirdiği öğrenilmişti. Nart’ın sorunun devam etmesi üzerine acil iniş için izin istediği, bunun üzerine kule yetkilileri tarafından en yakın boş alanın tarif edildiği ortaya çıkmıştı.