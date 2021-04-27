HSK Genel Kurulu kararıyla 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.
Ayrıca acil işler dışındaki keşif ve müzakereler de ertelenecek.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Duruşmalara erteleme kararı
HSK, tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.
Haber Merkezi
HSK Genel Kurulu kararıyla 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.
Ayrıca acil işler dışındaki keşif ve müzakereler de ertelenecek.