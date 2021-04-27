Duruşmalara erteleme kararı

HSK, tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

Haber Merkezi

HSK Genel Kurulu kararıyla 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca acil işler dışındaki keşif ve müzakereler de ertelenecek.

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'Tam kapanma: İşsizlere açlık, zenginlere tatil, işçiye korona'