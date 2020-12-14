'Durum ciddi, salgının kontrolden çıkma riski var'

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya'da koronavirüs salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğuna ilişkin vatandaşları uyardı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Steinmeier, "Bir haftada binlerce kişi öldü. Ek kısıtlamalara gitmeden olmayacak. Şimdiye kadarki çabalar sonuç vermedi. Daha kararlı adımlar atmak zorundayız… Çarşamba gününden itibaren gerek kamusal alanda gerekse özel hayatımızda Federal Cumhuriyet tarihindeki en güçlü kısıtlamalarla karşı karşıya olacağız” dedi.

24 Aralık'ta başlayan Noel'e ilişkin konuşan Steinmeier, "Kutlama sonradan telafi edilebilir. Arkadaşları ve akrabalarımızı hediyelerle daha sonra da sevindirebiliriz. Şu an önemli olan sağlığımızı korumak ve yaşam kurtarmak” dedi.

Steinmeier, "Herkes kendisini ve çevresindekileri korumak için ek olarak ne yapabileceği sorusunu kendisine sormalı. Önümüzdeki günler hepimiz için bir sınav” diye konuştu.

Steinmeier, Almanya'da ilk aşı izninin bu yıl içinde çıkacağı ve aşılamalara yılın başında başlanabileceği konusunda iyimser olduğunu sözlerine ekledi.