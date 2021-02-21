Dünyaya soL'dan bakın

Emperyalist sistemin hegemonya krizi derinleşirken soL dünya siyasetindeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Spekülasyonun cazibesine kapılmayan, soğukkanlı ama görünenin ardında yatan dinamik ve eğilimleri ortaya koymak konusunda iddialı değerlendirmelere olan ihtiyacın farkındayız. Geçtiğimiz günlerde soL’da yayımlanan ve bu ihtiyaca karşılık geldiğini düşündüğümüz Kemal Okuyan’ın Trump sonrası ABD siyaseti ve Gözde Kök’ün ABD-AB-Rusya gerilimi üzerine yazılarıyla, emekli diplomat Engin Solakoğlu’nun Avrupa Birliği’ndeki gelişmelere odaklanan söyleşisini bir kez daha hatırlatmak ve paylaşmak istedik.

Kemal Okuyan, Gelenek yazısında Trump’ın Rusya karşısında fazla tavizkâr görüldüğünü, Çin ile giriştiği ticaret savaşlarındaysa ABD’yi erken ve hazırlıksız bir mücadeleye soktuğunu belirttiği yazısında yeni ABD yönetiminin Çin ve İran üzerindeki baskının niteliğini değiştireceğini, Rusya’yla ilişkilerde ise gerilimi artırmayı deneyeceğini ileri sürüyor. Yazısının odağındaysa Türkiye ve AKP iktidarının geleceği var.

ABD ile Rusya arasında Baltık, Karadeniz ve Suriye’de gerilimin artmasını bekleyebileceğimizi hatırlatan Okuyan, Biden yönetiminin Türkiye karşısında sertleşeceği ezberine karşı, ABD’de yeni yönetim eğer Rusya’nın kuşatılmasına öncelik verecekse, Türkiye’nin NATO ve AB ile ilişkilerini düzeltmesine ihtiyaç duyacağını vurguluyor.

Biden yönetiminin Atlantik cephesini konsolide etme çabaları ile Rusya’yı köşeye sıkıştırma politikasının yarattığı gerilimlere odaklanan Göz Kök ise, sertleşen rekabet koşullarında Avrupa sermayesinin Rusya’yı gözden çıkarması mümkün olmadığına dikkat çekiyor.

Kök’e göre ABD ve Almanya, Kuzey Akımı 2 projesi ve yaptırımlar gibi başlıklarda birbirlerinden zor lokmaları yutmalarını talep ederlerken, iktidarın toplumsal desteğindeki çözülme emarelerinin ve Putin sonrasına ilişkin belirsizliklerin Batı’nın hamlelerine karşı eskisine göre daha kırılgan hale getirdiği Rusya, AB’ye net bir mesaj veriyor: “Biden’ın peşine takılırsanız, Rusya direnir, siz zarar görürsünüz.”

Gelenek dergisinde yayımlanan bir başka önemli çalışmaysa Engin Solakoğlu'yla yapılan söyleşi. Sokaloğlu bu söyleşide, gözlerin seçimler ve Kongre baskını nedeniyle ABD’ye çevrildiği bir dönemde Avrupa’yı, AB’yi ve Türkiye’de sermaye siyasetinin beklentilerini değerlendiriyor. Biden döneminde öncelikle Kuzey Atlantik mimarisinin bir tür restorasyonuna şahit olacağımızı belirten Solakoğlu, ikinci aşamada ise bu yapının gücünün Rusya Federasyonu üzerinde test edileceğini ve bu sınamanın sonucunun Çin konusunda ne yapılabileceği hususunda belirleyici olacağını iddia ediyor.

Solakoğlu, Türkiye söz konusu olduğundaysa emperyalist merkezler arasındaki muhayyel çelişkiler yerine, kenarda ısınan ve ‘hoca beni oyuna al!’ diye hançeresini paralayan düzen muhalefetinin emperyalist çıkarlar bakımından “daha iyisini” yapıp yapamayacağına odaklanmayı öneriyor.