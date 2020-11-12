Dünyanın Politikası | Barış mücadelesi

Dünyanın Politikası programı ilk bölümünde Dünya Barış Konseyi Yürütme Sekreteri İraklis Çavdaridis'le Yunanistan ve Türkiye'nin dış politikaları ve dünya çapında silahlanma, pandemi koşullarının toplumsal mücadelelerdeki etkisi gibi başlıklara ışık tutuluyor.

Dünyanın pek çok bölgesinde sıcak çatışmalar devam ederken AKP iktidarının dış politikadaki tutumu nedeniyle sürekli bir çatışma ya da savaş ihtimalini yakından hisseden Türkiye açısından barış, halihazırda çok önemli olmaya devam ediyor. Bugünkü program barış için mücadele etme zorunluluğunun altını çizerken, Dünya Barış Konseyi’nin silahlanma başlığındaki tutumundan pandemi koşullarının küresel ölçekte toplumsal mücadeleleri nasıl etkilediğine kadar pek çok başlığa yanıt arıyor.

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