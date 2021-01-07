Dünyanın Politikası: Akel Taqz ile Filistin’deki siyasal gelişmeler üzerine...

Dünyanın Politikası’nın bu haftaki konuğu Filistin Barış ve Dayanışma Komitesi Genel Sekreteri ve Filistin Halk Partisi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Akel Taqz. Programda küresel salgının Filistin’deki son durumu, İsrail işgali gibi konular ele alınırken, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Filistin’deki işgal durumunu nasıl etkilediğinin detayları masaya yatırılıyor.