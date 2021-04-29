Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in nüfusunda azalma bekleniyor

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de 10 yılda bir yapılan nüfus sayımının sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İngiliz Financial Times gazetesi dünkü haberinde 16 Nisan'da yayımlanması beklenen ancak açıklanması geciken sonuçların Çin'in nüfusunun 2020 yılında, 2019'da açıklanan 1 milyar 400 milyon nüfusun gerisine düştüğünü öne sürdü. Gazete önce Çin'in nüfusunun 1949'dan beri ilk kez 2020'de düşmüş olmasının beklendiğini yazdı, daha sonra haberi güncelleyerek bunun Çin nüfusunda "son 50 yılda ilk düşüş" olacağını duyurdu. Çin nüfusu 1960-1961 yıllarında da düşüş kaydetmişti.

Çin Komünist Partisi'nin yayın organlarından Global Times ise ülkenin demograflarının 2022 yılında nüfusta düşüş beklediklerini ve bunun Financial Times'ın haberini yalanladığını duyurdu.

Global Times'ın haberinde nüfusta beklenen azalma nedeniyle devletin doğum kısıtlamalarını kaldırmak ve bir noktadan sonra da daha fazla çocuk yapmayı teşvik etmek gibi düzenlemelere gidebileceği belirtildi.

Gazetede görüşüne yer verilen demograflar 10 yılda bir yapılan ve bu yıl 7.'si açıklanacak olan nüfus sayımlarının yıllık açıklanan nüfus sayılarından daha ayrıntılı veriler içerdiğini bildirdi.

Çinli demograflara göre 2020 yılını da kapsayan 7. ulusal nüfus sayımı sonuçları ülkenin nüfusunun geçen yıl düştüğünü göstermekten uzak.

Çin ve Küreselleşme Merkezi'nin demografi uzmanı ve baş araştırmacısı Huang Wenzheng, Global Times'a yaptığı açıklamada, Çin'in nüfusunun 2020'de düşmeye başladığına dair herhangi bir kanıt olmadığını, bu açıdan Financial Times'ın başlığının yanlış olduğunu söyledi.

Bazı uzmanların Çin'in nüfusunun 2020 sonunda, önceki yıl kaydedilen 1 milyar 400 milyondan az olmasının beklediği belirtilse de Huang'a göre bu durum, ülkenin nüfusunun geçen yıldan itibaren düşmeye başladığını göstermekten ziyade bir istatistiksel hataya işaret ediyor.

Yıllık nüfus istatistiklerinin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından çok küçük örneklere dayanılarak kaydedildiğini belirten Huang, 10 yılda bir yapılan nüfus sayımlarının ise kapı kapı dolaşılarak yürütülmesi nedeniyle çok daha güvenilir olduğunu söylüyor.

Çin, 7 milyon sayım görevlisinin görev aldığı yedinci ulusal nüfus sayımına 1 Kasım 2020'de başlamıştı.

Nüfus artış hızı yıllardır düşüyor

Huang ve bazı Çinli demograflar ülkenin nüfusunun muhtemelen geçen yıldan itibaren düşmeye başlamasa da nüfus artış hızının yıllardır düştüğünü belirtiyor, bunun da Çin nüfusunun bir ya da iki yıl içinde zirveye ulaştıktan sonra düşmeye başlayacağını öngörüyor.

Global Times'a konuşan bağımsız demograf He Yafu ise, son yıllarda Çin'de ölüm sayıları ile doğum sayıları arasındaki aralığın kısaldığını ve 2022'den itibaren ölüm sayılarının doğum sayılarını geçebileceğini, bu noktadan itibaren nüfusun azalacağını söylüyor.

Pekin Üniversitesi'nden demografi profesörü Lu Jiehua da önümüzdeki yıllarda Çin'in genel nüfusunda azalmanın kesin olduğunu ancak daha önce yayımlanan doğum hızı verilerine dayanarak bu azalmanın henüz tamamlanan yedinci ulusal nüfus sayımında gözlenmesinin çok düşük olasılık olduğu görüşünü dile getiriyor.

Ancak Çinli analistler açıklanacak nüfus sayım sonuçlarının Çin'in nüfus politikalarında gideceği değişiklikler için önemli bir referans oluşturacağı görüşünde.

İşgücünde azalma

He Yafu Çin'in bu konudaki politikalarında büyük değişime gidebileceğini, doğum kısıtlamalarını tamamen kaldırıp 2022'den itibaren doğumları teşvik edebileceğini belirtiyor.

Global Times uzmanların "nüfustaki azalmanın işgücünde azalmaya, innovasyon yeteneğinde ve yatırım getirilerinde düşüşe ve emekliler için finansal baskının artmasına yol açacağı, tüm bunların uzun vadede ekonomik gerilemeye neden olacağı" görüşünü aktarıyor.

10 yıl önce nüfusu azalmaya başlayan Japonya'nın nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unun 65 yaş üzerinde olduğu belirtilen haberde, Japonya'nın ekonomik büyüme oranının yıllardır yüzde 1'lerde olduğu kaydediliyor.

Huang, Çin'in toplam nüfusunun düşmesini ya da "bir başka Japonya haline gelmesini" önlemek için doğum kısıtlamalarını tamamen kaldırmanın yetmeyeceğini, doğumları teşvik etmek ve birden fazla çocuk yapmayı seçen çiftlere mali destek vermek gibi daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyor.