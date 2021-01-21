Dünyanın en büyük aşı üretim merkezinde yangın

Dünyanın en büyük aşı üretim tesisi olarak bilinen Hindistan'ın Pune kentindeki Hindistan Serum Enstitüsü'nde büyük bir yangın çıktı.

Bugün öğleden sonra tesisin Terminal 1 kapısı yakınında çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yangına müdahale ve tesistekileri kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi.

Hindistan Serum Enstitüsü'nde halihazırda Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Covishield adlı aşının üretimi yapılıyor.

1966 yılında kurulan enstitü dünyanın en büyük aşı üretim tesisi olarak biliniyor.