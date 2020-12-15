'Dünyada sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü Covid-19'a yakalandı'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde videokonferans yöntemiyle bir basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus sağlık çalışanlarının dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturmasına rağmen DSÖ'ye bildirilen Covid-19 vakalarının yüzde 14'ünün bu grupta tespit edildiğini açıkladı.

"Salgın, hepimize sağlık çalışanlarının her gün yaptığı kahramanca işi hatırlattı" diyen Ghebreyesus, sağlık kuruluşlarının dörtte birinin temiz sudan mahrum olduğunu duyurdu.

Ghebreyesus, "Dünyanın en az gelişmiş 47 ülkesinde, tüm sağlık tesislerinin yarısında temiz su bulunmuyor" diye konuştu.