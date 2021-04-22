Dünyada en yüksek günlük vaka sayısı Hindistan'da kaydedildi

Hindistan'da bugün 314 bin 835 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bu sayı dünyada pandeminin başından bu yana bir ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Covid-19 pandemisinde bugüne kadar en yüksek günlük vaka sayısı ABD'de 2 Şubat'ta 300 bin 310 olarak kaydedilmişti.

Hindistan genelinde günlük ölüm sayısı 2 bin 104 oldu. Ülkede Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre salgının başından beri toplam vaka sayısı 15,93 milyona ulaştı.

24 hasta oksijen kesintisi yüzünden öldü

Maharaştra eyaletinde bir hastanede ise dün 24 koronavirüs hastası solunum cihazlarına oksijen tedarikinin ana oksijen tankındaki sızıntı nedeniyle kesilmesi üzerine yaşamını yitirdi.

Başkent Delhi'de de hastanelerde oksijen krizi yaşanıyor. Indian Express'in aktardığına göre Delhi Yüksek Mahkemesi'nden bir yargıç hastanelerin oksijen tedariki için eyalet yönetimine yaptığı başvurularla ilgili "Öyle görünüyor ki insan hayatları eyalet için önemli değil. Yalvarın, ödünç alın ya da çalın. Bu ulusal bir acil durum" dedi.

1,38 milyar nüfuslu Hindistan'da şimdiye kadar yaklaşık 130 milyon doz aşı yapıldı. Bu, ABD ve Çin'den sonra bir ülkede yapılan koronavirüs aşısı dozlarında en yüksek sayı. Ancak ülke nüfusunun yalnızca yüzde 8'inin ilk doz aşısını olduğu anlamına geliyor.

Hindistan hükümeti gelecek aydan itibaren 45 yaş üstünü aşılamayı planladığını açıklamıştı.