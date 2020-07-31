Dünyada Covid-19 ölümleri ilk sıraya yükseldi

Covid-19 salgını Aralık 2019 sonunda ortaya çıktı.

30 Temmuz itibariyle dünyadaki toplam vaka sayısı 16.812.755, ölüm sayısı da 662.065.

Yalnızca 30 Temmuz tarihinde 253.793 vaka ve 5.999 ölüm bildirildi.

Covid-19 ölümleri dünyada en çok ölüme yol açan 20 faktörlük listeye ilk kez 3 Ocak 2020’da dahil oldu. Bundan sonra da hızla yukarılara doğru tırmandı.

Geride bıraktığı ölüm nedenleri arasında sırasıyla HIV/AIDS, intihar, sıtma, beslenme bozukluğu, cinayet, Parkinson var.

Aşağıdaki bağlantıyla ulaşılabilin görselde bu yılın başından itibaren ölüm nedenlerine ilişkin sıralamanın nasıl dramatik şekilde değiştiğini gösteriyoruz:

https://public.flourish.studio/visualisation/2562261/?fbclid=IwAR0tEI7mq754qXHRSPJA9HF4X9jqVhCahtbRf0i3Rs_jfNcLT3Wg5WcdZdw