'Dünyada acilden yoğun bakıma aktarım süresi 2-24 saat, Türkiye'de 3-4 gün'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, salgın günlerinde yoğun bakımlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu başkanlığında yoğun bakım hocaları, anestezi hocaları, acil tıp hocaları, yoğun bakım hemşireleri, teknisyen ve teknikerlerinin temsilcilerinin katıldığı bir zoom toplantısı yaptıklarını belirten İlgezdi, toplantıya katılan tüm uzmanların yoğun bakımın yoğun bakım yatağına indirgenmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini ifade ederek, “Asıl önemli olan yoğun bakımda gerekli sağlık hizmetinin nitelikle verilmesidir. Bu yüzden önemli olan yoğun bakım uzmanı, doktor sayısı, yoğun bakım hemşiresi, tekniker ve teknisyen sayıdır. Ve maalesef bu sayılar yetersizdir” açıklamasında bulundu.

Uzman eksikliği nedeniyle yeni açılan hastanelerde, pratisyen doktorların ve yoğun bakımla alakası olmayan branş hekimlerinin görevlendirilmelerinin bu yoğun bakımlar için sıkıntı oluşturduğunu dile getiren İlgezdi, “Hemşire olmadan, personel olmadan, yoğun bakım şartlarını sağlamayan yerler yoğun bakıma çevrilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle etkin bir tedavi sağlanamamaktadır” dedi.

Yaşanan pandemi sürecinde acil servislerin yetersizliğinin de ortaya çıktığını belirten İlgezdi, “Dünyada acil servisten yoğun bakıma geçiş süresi 2-24 saat arasında değişirken, sağlıkta devrim yaptığını iddia eden AKP iktidarında ülkemizde 3-4 güne çıkmış durumdadır” diye konuştu.

Sağlıkçılar için bakanlığın açıkladığı performans adı altında verilecek ek ödemede çok büyük ayrımcılıklar yapıldığını söyleyen İlgezdi, “Yedi lira ile yirmi iki bin lira arasında değişen adaletsiz bir dağılım olmuştur. Aynı işi yapan yan yana çalışan sağlık emekçilerinin bir kısmı 7 lira alırken, küçük bir kısmı da 22 bin lira almıştır” dedi.