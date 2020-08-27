Dünyada 463 milyon çocuk uzaktan öğrenmeye ulaşamıyor

UNICEF’in 26 Ağustos 2020’de yayımladığı bir rapora göre (Covid 19: Okullar Kapanırken Çocuklar Öğrenmeye Devam Edebiliyor mu?) okulları pandemi nedeniyle kapatılan dünya çapındaki 463 milyon çocuk uzaktan öğrenmeye ulaşamıyor.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore bu durumu eğitimde global acil bir durum olarak niteledi.

100 ülkeden elde edilen verilerle okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeylerindeki çocukların uzaktan öğrenmeye ulaşım kapasitelerini değerlendiren rapor, dünya çapında 1,5 milyar çocuğun pandemi döneminde okulların kapatılmasından etkilendiğini belirledi.

Uzaktan eğitim için gerekli teknoloji ve araçların olması durumunda bile, çocukların üzerindeki ev işlerini yapma ve çalışma baskısı, öğrenmeye uygun olmayan ev ortamı gibi faktörler öğrenmeyi neredeyse olanaksız hale getiriyor.

Uzaktan öğrenmede bölgesel eşitsizlikler de belirgin derecede. Sahraaltı Afrika bu bakımdan da en dezavantajlı konumda ve bu bölgedeki çocukların en az yarısı uzaktan öğrenmeye ulaşamıyor. Uzaktan öğrenmeye ulaşamayan çocukların dünya ortalaması ise %31.

Ülkelerin en yoksul hanelerinde uzaktan öğrenmeye ulaşamama oranı %72’yi bulurken, üst-orta gelir düzeyindeki ülkelerde bile en yoksul hanelerin çocuklarının %86’sı uzaktan öğrenmeden mahrum kalıyor.