'Dünya Yunanca Günü' etkinliği iptal edildi

Ankara Üniversitesi, 'Dünya Yunanca Günü' etkinliğinin 'amacını aşan bir algıya sebep olduğu' iddiasıyla iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, "Dünya Yunanca Günü" etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı.

Gerici gruplar tarafından hedef alınan etkinliğe ilişkin açıklama yapan Fakülte yönetimi, etkinliğin iptaline gerekçe olarak "amacını aşan bir algıya sebep olmasını" gösterdi.

Sosyal medyada gericiler tarafından hedef alınan etkinliğin iptalinin ardından öğrenciler tepki gösterdi.

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