Dünya Sağlık Örgütü: Kontrolsüz açılmak bir felaket yöntemidir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınında ülkelerin ekonomik ve sosyal faaliyetlere yönelik kısıtlamaları kaldırma çabalarını tam olarak desteklediklerini belirterek, "Çocukların okuluna, insanların iş yerine dönmesini istiyoruz ama bunun güvenli bir şekilde yapıldığını görmek istiyoruz. Kontrolsüz açılmak bir felaket yöntemidir" uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde, videokonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, salgının sekizinci ayında, insanların yorulduğunu söyleyerek, DSÖ'nün, "ülkelerin ekonomik faaliyetlerini ve toplumlarını açma çabalarını" tam olarak desteklediğini dile getirdi.

Ghebreyesus şöyle konuştu:

"Bunların güvenli bir şekilde yapıldığını görmek istiyoruz. Kontrolsüz açılmak bir felaket yöntemidir. Aynı zamanda, hiçbir ülke pandemi sona ermiş gibi davranamaz. Gerçek şu ki, bu koronavirüs kolayca yayılıyor, her yaştan insan için ölümcül olabilir. Ülkeler açılma konusunda ciddiyse, bulaşmayı bastırma ve hayat kurtarma konusunda da ciddi olmak zorundadır. Bu imkansız bir denge gibi görünebilir ama öyle değil. Yapılabilir ve yapılmıştır."

105 ülkede yapılan araştırma sonuçlarını açıkladı

Covid-19 salgınından sadece okul ve işletmelerin olumsuz etkilenmediğini söyleyen Ghebreyesus, tüm ülkelerde sağlık sisteminin aşırı baskı altında olduğunu ve diğer hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin gerçek etkisinin henüz görülmediğini belirtti.

Ghebreyesus, "DSÖnün bugün yayımladığı ve 105 ülkede yapılan bir araştırma, ülkelerin yüzde 90'ında sağlık hizmetlerinde aksama yaşandığını gösteriyor. En çok düşük ve orta gelirli ülkeler etkilendi" bilgisini paylaştı.

Araştırmanın, rutin aşılama, kanser teşhisi ve tedavisi, ruh sağlığı, bulaşıcı olmayan hastalıkların teşhis ve tedavisi gibi sağlık hizmetlerinde yüzde 70 aksama olduğunu ortaya koyduğunu aktardı.

4 'kritik' tavsiye

Ülkelerin, toplulukların ve bireylerin, ekonomik ve sosyal faaliyetlerdeki kısıtlamaların kaldırılması için 4 "kritik" tavsiyede bulunan Ghebreyesus, bunları, toplu faaliyetlerin durdurulması, savunmasız grupların (yaşlılar ve hastalar) korunarak ölümlerin azaltılması, insanların kendilerini ve başkalarını korumak için kişisel tedbirler alması ve test, izolasyon, karantina, tedavi ve filyasyon ilkelerine riayet edilmesi şeklinde sıraladı.