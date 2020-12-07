Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.
Türkiye G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.
Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde eşleştiği takımlar belli oldu.
Haber Merkezi
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.
Türkiye G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.