Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde eşleştiği takımlar belli oldu.

Haber Merkezi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

Türkiye G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.