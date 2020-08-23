Dünya Gıda Programı'ndan pandemi uyarısı: Milyonlar açlık kriziyle karşı karşıya kalabilir

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Covid-19 pandemisiyle dünya genelinde milyonların açlıkla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu.

WFP Genel Direktörü David Beasley, "WFP'nin yetersiz beslenmeye maruz kalan insan sayısının yüzde 80 büyüyeceğine ilişkin öngörüsü de dahil olmak üzere, elimizdeki tüm veriler, gerçek bir felaketin yaşanacağına işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

Yeterli beslenemeyen insan sayısındaki artışın, gıda üretimi ve lojistiğini dünya genelinde baltalayan pandeminin doğrudan bir sonucu olacağı belirtiliyor. Pandeminin, gelecek yıllarda daha uzun vadeli zarara yol açabileceğine dikkat çekiliyor.

Rusya'nın resmi ajanslarından TASS'a konuşan Beasley, "Açıkça görülüyor ki, toplumsal gerginlikler büyüyecek, göçler artacak, çatışmalar tırmanacak ve açlık, bunu daha önce deneyimlememiş kişileri vuracak" diye konuştu.

Beasley, WFP araştırmalarının, Latin Amerika ülkelerinin durumdan en çok etkilenen ülkeler olduğunu ortaya koyduğunu, bu ülkelerde yetersiz beslenen insan sayısının yüzde 269 oranında arttığını belirtti. Bu oranın Doğu ve Orta Asya'da yüzde 135 olduğunu belirten Beasley, bu dönemde Sahra Altı Afrika'da açlık çeken insan sayısının iki katına çıkabileceğini sözlerine ekledi.

Küresel açlığın halihazırda yüksek olduğunu vurgulayan Beasley, buna ilişkin cesur bir adım atılmaması durumunda "birçok kişinin öleceği, çocukların yetersiz beslenme nedeniyle uzun yıllar acı çekeceği, dünyanın açlıkla mücadelede son on yılda katettiği ilerlemeyi kaybedeceği" konusunda uyarıda bulundu.

Beasley, bu yıl 83 ülkede 138 milyon insanın WFP'nin gıda tedariğinden yararlandığını söyledi.

WFP'nin gıda programlarını sürdürebilmesi için önümüzdeki 6 ayda 4,9 milyar dolara ihtiyacı olduğu aktarıldı.