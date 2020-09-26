Dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 993 bini aştı

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 993 bin 540’a çıktı. Virüs tespit edilen kişi sayısı ise 32 milyon 769 bin 107’ye ulaştı. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 178 bin 421.

En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 244 bin 184 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 208 bin 440’a ulaştığı bildirildi.

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 735 bin 198, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 232 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 513 bin 34’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 661’e yükseldiği aktarıldı.