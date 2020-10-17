Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 40 milyonu aştı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, 200’den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 40 milyon 2 bin 660’a ulaştı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 115 bin 160 kişi yaşamını yitirdi. Covid-19’a yakalanan 29 milyon 919 bin 400 kişi iyileşti.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD’de 8 milyon 343 bin 140 kişi Covid-19’a yakalandı. ABD’nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla 7 milyon 494 bin 551'le Hindistan, 5 milyon 224 bin 362'yle Brezilya, 1 milyon 399 bin 334'le Rusya, 982 bin 723'le İspanya, 979 bin 119'la Arjantin, 952 bin 371'le Kolombiya, 867 bin 197'yle Fransa, 865 bin 549'la Peru, 847 bin 108'le Meksika, 705 bin 428'le İngiltere ve 702 bin 131'le Güney Afrika oldu.

Fransa'da 'yasak' protestosu

Fransa’da salgınında günlük vaka sayısının 30 binleri geçmesiyle birlikte kararlaştırılan sokağa çıkma yasağı önceki gün uygulanmaya başladı. Bir grup, yasağa karşı başkent Paris’te gösteri düzenledi.