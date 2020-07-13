Dünya genelinde koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı artıyor.
Vaka sayısı 13 milyonu aşarken, can kaybı ise 570 bini geçti.
Covid-19 kaynaklı ölümler 2020’de tüm nedenlere bağlı ölümlerin içinde üçüncü sıraya yükselmişti.
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu, can kaybı ise 570 bini geçti.
Haber Merkezi
Dünya genelinde koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı artıyor.
Vaka sayısı 13 milyonu aşarken, can kaybı ise 570 bini geçti.
Covid-19 kaynaklı ölümler 2020’de tüm nedenlere bağlı ölümlerin içinde üçüncü sıraya yükselmişti.