Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu aştı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 13 milyonu, can kaybı ise 570 bini geçti.

Haber Merkezi

Dünya genelinde koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı artıyor.

Vaka sayısı 13 milyonu aşarken, can kaybı ise 570 bini geçti.

Covid-19 kaynaklı ölümler 2020’de tüm nedenlere bağlı ölümlerin içinde üçüncü sıraya yükselmişti.

İlgili Haber

Covid-19 ölümleri dünyada üçüncü sıraya yükseldi