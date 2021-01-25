Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 100 milyonu geçti

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 100 milyonu geçti.

Ülkelerin bildirdiği Covid-19 verilerini derleyen "Worldometers" adlı sitede saat 22.10 itibariyle yayımlanan verilere göre, dünya genelinde vaka sayısı 100 milyon 79 bin 937'ye ulaştı.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle toplam ölüm sayısı da 2 milyon 144 bin 718'e yükseldi.

Türkiye en çok vakanın görüldüğü 9. ülke durumunda.

Worldometers'da yer alan verilere göre en çok vaka görülen 10 ülke sırasıyla şöyle:

1) ABD - 25 milyon 738 bin 493 vaka, 429 bin 815 ölüm

2) Hindistan 10 milyon 677 bin 710 vaka, 153 bin 624 ölüm

3) Brezilya - 8 milyon 850 bin 135 vaka, 217 bin 133 ölüm

4) Rusya - 3 milyon 738 bin 690 vaka, 69 bin 918 ölüm

5) İngiltere - 3 milyon 669 bin 658 vaka, 98 bin 531 ölüm

6) Fransa - 3 milyon 57 bin 857 vaka, 73 bin 494 ölüm

7) İspanya - 2 milyon 697 bin 294 vaka, 56 bin 208 ölüm

8) İtalya - 2 milyon 475 bin 372 vaka, 85 bin 881 ölüm

9) Türkiye - 2 milyon 435 bin 247 vaka, 25 bin 210 ölüm

10) Almanya - 2 milyon 152 bin 2 vaka, 53 bin 70 ölüm