Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 23 milyon 130 bini geçti

Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 803 bin 374 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 23 milyon 130 bin 443'e çıkarken, virüs saptanan 15 milyon 722 bin 758 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi halen süren 6 milyon 604 bin 311 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 796 bin 727 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle ülkede 179 bin 200 kişi yaşamını yitirdi.