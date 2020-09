Dünya genelinde 7 binin üzerinde sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle öldü

Uluslararası Af Örgütü’nün araştırmasına göre, tüm dünyada 7 binin üzerinde sağlık çalışanı Covid-19’a yakalanarak yaşamını yitirdi.

Sadece Meksika’da en az 1320 sağlık çalışanının öldüğü doğrulandı.

Uluslararası Af Örgütü Ekonomik ve Sosyal Adalet Birimi Direktörü Steve Cockburn konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "7 binin üzerinde kişinin, başkalarının hayatını kurtarmaya çalışırken ölmesi, sarsıcı boyutlarda bir krizdir. Güvenli bir iş ortamında çalışmak her sağlık çalışanının hakkıdır. Bu kadar yüksek sayıda kişinin nihai bedeli ödüyor olması bir skandal."

Today @amnesty again reveals #COVID19’s shocking death toll among health workers – at least 7,000 of whom have lost their lives around the world. It’s a staggering number of people who have sacrificed their lives to save ours. More details in this thread… pic.twitter.com/7qlk9G3NHJ