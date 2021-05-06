Dünya çapında 155 milyon kişi gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor

BM Çarşamba günü yayınladığı raporda bildirdiğine göre, dünya çapında en az 155 milyon insan gıda sıkıntısı yaşıyor. BM 2020'de 2019'a göre 20 milyon daha fazla gıda kıtlığı yaşandığı konusunda uyardı. Son 5 yıldır dünya çapında gıda yetersizliği çeken insan sayısı artmaya devam ediyor.

BM Dünya Gıda Programına göre, silahlı çatışmaların gerçekleştiği Burkina Faso, Güney Sudan ve Yemen gıda yetersizliğinden en çok etkilenen bölgeler oldu.

Ayrıca raporda, "2020'de yaklaşık 133.000 kişi akut gıda güvensizliğinin en şiddetli aşamasında sınıflandırıldı" denilirken ayrıca geçen yıl 38 ülkede 28 milyon insanın "açlıktan bir adım uzakta" olduğu söylendi.

Çalışma, çatışmaların, ekonomik krizlerin ve iklim değişikliğinin gıda güvensizliğini tetikleyen temel sorunlar olduğunu ortaya koyuyor. Afrika küresel olarak en çok etkilenen bölge özelliği taşırken Haiti, Suriye ve Afganistan 2020'deki gıda krizinin en kötü yaşandığı 10 ülke arasında geldi.