Dünya Barış Konseyi'nden ateşkes çağrısı

Dünya Barış Konseyi (DBK) Ermenistan ve Azerbaycan arasında Pazar günü başlayan ve dün devam eden çatışmalarla ilgili bir açıklama yaptı. tDBK Sekreterliği tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklamada, ihtilafın 20 yıldan eskiye dayanan kökenlere sahip, çeşitli bölgesel ve küresel güçlerin dolaylı olarak karıştığı karmaşık bir sorun olduğu hatırlatıldı.

DBK’nin açıklamasında, gerilimi kışkırtan ve tırmandıran ya da doğrudan çatışmaya karışan her türlü yabancı müdahale kınanırken, tarafların şu ana kadarki eylemlerini sona erdirmesi talep edildi.

DBK’nin tartışmalı toprakların karmaşık tarihinin farkında olduğu belirtilen açıklamada, iki ülke arasındaki çatışmaların neden olabileceği ağır sonuçlardan duyulan kaygı dile getirildi.

DBK, çatışmanın gerçek bir savaşa dönüşme potansiyeline işaret ederek, acilen ateşkes ilan edilmesi ve çatışmaların durdurulması, ilgili tarafların müzakerelere geri dönmesi ve için siyasi bir çözüm arayışına girmeleri, iki ülkedeki ve bölgedeki barış güçlerinin savaş histerisinin yayılmasını durdurmak ve barışçıl bir çözüm ihtimaline destek vermek üzere seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Dünya Barış Konseyi açıklamasında, bu adımların, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının emperyalist planlar karşısındaki çıkarlarını ve bölgesel barışı savunmak için tek geçer yol olduğuna dair duyduğu inancı dile getirdi.