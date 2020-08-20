Dünya Barış Konseyi: Filistin halkının hakları ikili ya da üçlü anlaşmalarla aradan çıkarılamaz

Dünya Barış Konseyi (WPC), ABD’nin gözetiminde Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında varılan anlaşmaya dair bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Ortadoğu’da barışın ancak Filistin halkının haklarına dayalı bir çözümle sağlanacağı belirtilerek ikili ya da üçlü anlaşmalarla bu hakların üzerinden atlamanın mümkün olmadığı vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Dünya Barış Konseyi Ortadoğu’da Barış için Filistin sorununun merkezde olduğunu ve bölgedeki ihtilafta Filistin sorununun hayati önemde olduğu konusundaki kesin tutumunu vurgular.

İsrail ve Emirlikler’in (Birleşik Arap Emirlikleri -BAE) ABD gözetiminde ilişkilerini normalleştirme anlaşması hakkında yorum yaparken, Ortadoğu’da barışın ancak Filistin meselesinin BM kararları, uluslararası hukuk ve Filistin halkının vazgeçilemez hakları temelinde çözülmesiyle sağlanacağının altını çizeriz.

Böyle bir çözüm İsrail’in 1967’de işgal edilen topraklardan tamamen çekilmesini, işgal edilmiş Filistin devletinin 4 Haziran 1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olarak bağımsızlığını ve BM’nin 194 sayılı kararına uygun olarak Filistinli mültecilerin geri dönüşlerinin güvenceye alınmasını temin etmelidir.

Dünya Barış Konseyi bu hakların sözkonusu koşulları güvenceye almayan ikili ya da üçlü anlaşmalarla aradan çıkarılmasının bölgede barışın ve istikrarın çıkarına olmayacağını ve bölgedeki halklara hizmet edemeyeceğini yeniden teyit eder. Bu durum özellikle Filistin’in Gazze Şeridi’nin -şiddetle kınadığımız ve suçladığımız- İsrail tarafından ağır bombardıman altına alınmasına tanık olduğumuz bu günlerde görülmektedir.

Dünya Barış Konseyi Filistin halkının hedeflerine ulaşmak ve bölgedeki emperyalist planlara karşı haklı mücadelesiyle

yürekten dayanışmasını yinelemektedir."