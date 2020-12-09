Dünya Barış Konseyi delegasyonundan Venezuela seçimleri açıklaması

Dünya Barış Konseyi'nden (WPC) bir delegasyon, Venezuela'da geçtiğimiz pazar gerçekleşen seçimlere gözlemci olarak katıldı.

Seçimlere ilişkin açıklama yapan delegasyon, "Dünyanın en demokratik ve özgür seçimlerine tanıklık etmek, bizim için ilham verici bir fırsat oldu" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Bir Dünya Barış Konseyi (WPC) delegasyonu, Venezuela Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) daveti üzerine ülkeyi ziyaret ederek 6 Aralık 2020'de gerçekleşen Meclis Seçimleri'ndee uluslararası gözlemci olarak yer aldı. Dünyanın en demokratik ve özgür seçimlerine tanıklık etmek, bizim için ilham verici bir fırsat oldu.

ABD, Avrupa Birliği'nin emperyalist devletleri ve Latin Amerika'daki karşı devrimci müttefikleri (Lima Grubu) tarafından Simon Bolivar'ın vatanında Bolivar Devrimi ve Venezuela hükümetini gayrimeşru kılmak ve devirmek amacıyla tekrarlanan darbe girişimleri, sabotajlar, kumpaslar ve insanlık dışı ablukaların ardından Venezuela'nın devrimci halkı, ülkenin içişlerinde tek karar sahibi olma hakkını kararlılıkla savunduğunu, ülkeye yönelik tüm emperyalist, antidemokratik ve insanlık dışı baskı ve dış müdahalelerin olduğu dönemde bir kez daha gösterdi.

Delegasyonumuz, 6 Aralık'ta Caracas'ta bulunan birçok seçim merkezindeki oylama sürecini gözlemleme fırsatı buldu. Tanık olduğumuz şey, heyecanla oy vermek için bekleyen insanların tüm bu merkezlerde uzun kuyruklar oluşturduğu, seçim görevlilerinin kendini işine oldukça adamış ve yardımsever olup, yurttaşlara oy verme konusunda etkili ve şeffaf bir yolla yardımcı olduğu ve yetkililerin seçmenleri Covid-19 virüsünden korumak için tüm önlemleri aldığıydı. Bu seçim, oylamaya katılımın büyük olduğunu ve seçimlere katılan partilerin çeşitliliğini açık bir şekilde doğrulamış oldu. Bu seçim, Venezuela'da "başkanlık diktatörlüğü ve "demokrasi eksikliği" olduğuna yönelik özellikle ABD hükümeti tarafından ortaya atılan yanlış iddiaları da tamamen yanlışlamış oldu

Simon Bolivar ve halkının ülkesinden, Venezuela halkının, dünyadaki tüm anti emperyalist ve barışsever güçlerin desteği ve dayanışmasıyla, emperyalizmin ve yerel oligarşinin politikalarına karşı mücadeleye devam edebileceğine ve ülkedeki dönüşümleri, halkın kendi varlığı ve kaderinin meşru yöneticisi ve sahibi olacak şekilde derinleştireceğini olan güvenimizle ayrılıyoruz.

Venezuela'nın kahraman halkı ve büyük örgütleriyle uluslararası dayanışmamızı bir kez daha yineliyor ve sıcak konukseverliği için Simon Bolivar Enstitüsü, ve Uluslararası Dayanışma ve Barış Mücadelesi Komitesi'nin (COSI) WPC üyesine teşekkür ediyoruz.