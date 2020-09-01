Dünya Bankası, Beyrut’taki patlamanın fiziksel hasarının büyüklüğünü açıkladı

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama, 3,8 milyar dolar ila 4,6 milyar dolar arasında fiziksel hasara neden oldu.

Patlamanın 2,9 milyar dolar ila 3,5 milyar dolar arasında da tahmini ekonomik kayba neden olduğunun aktarılırken konut ve ulaşım sektörü ile kültür varlıklarının en ağır etkilenen alanlar olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca ülkenin ekonomik durumu göz önüne alındığında, kapsamlı bir toparlanma ve yapılanma için "uluslararası yardım ve özel yatırımların önem taşıdığı" da belirtildi.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti. Patlamada 182 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.