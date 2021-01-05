Dünya aşılanıyor: 2021'in illk günlerinde durum

COVID salgını ve aşı tartışmaları devam ederken bir çok ülkede aşılama başladı. Özellikle Aralık ayının son haftasında ilk paket aşıların teslim edilmesinden sonra farklı ülkeler tanımladıkları önceliklere göre aşılama programlarını uyguluyor. Ülkelere göre aşılamadaki son durumu sizler için derledik.

İsrail

Aşılama konusunda en hızlı ülke İsrail. İlk aşılama 19 Aralık’ta başladı. İki hafta içinde ülke nüfusunun altıda biri yani %15’i aşılandı. Pfizer/BioNTech aşısını kullanan İsrail aşıyı ABD’den sonra ilk tedarik eden ülkeydi. Şu ana kadar 1 milyonun üstünde kişi aşılanmış durumda. Sağlık çalışanları, 60 yaş üstü bireyler ve kronik hastalığı olanlar öncelikli. İsrail Pfizer ile aşı görüşmelerine Nisan ayında başlamıştı.

ABD

Nüfusa oranı henüz düşük olsa da aşılamada hızla yol alan ülkelerden birisi de ABD: Aşılamanın başladığı 22 Aralık tarihinden bu yana yaklaşık 4 milyon kişi aşılanmış durumda. Ülkede Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın mRNA aşıları kullanılıyor. Seçim döneminde Trump yönetimi 2020 sonuna kadar 20 milyon kişiyi aşılayacağını vaat etmişti. Sayılar bu hedeften oldukça uzak olsa da salgında en çok ölümlerin yaşandığı ülkede aşı sayısı hızla yükseliyor. Öncelik ABD’de de sağlıkçılar ve kronik hastalarda.

İngiltere

Avrupa kıtasında en hızlı aşılama yapılan yer Birleşik Krallık. Aşılananların sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Pfizer/BionTech aşısının yanısıra geçtiğimiz günlerde acil kullanım onayı alan AstraZeneca/Oxford aşısı da kullanıma girdi. Yeni onay alan aşı hastalık yapma olasılığı ortadan kaldırılmış bir adenovirüs aşısı. Koronavirüse benzeyen bu virüs de yeterli bağışıklık sağlıyor. İngiltere’de de aşılama öncelikli gruplarda yürütülüyor.

Bahreyn

Aşılama konusunda farklı bir örneği ise bu küçük körfez ülkesi oluşturuyor. Aşılama resmi olarak 26 Aralık’ta başladı ama son bir hafta içinde yaygınlaşmış durumda. 75.000 kişi, yani nüfusun yaklaşık %5’i aşılanmış durumda. Bahreyn diğer ülkelerden farklı olarak bir Çin firması tarafından geliştirilen Sinopharm aşısını kullanıyor. İsteyen her yurttaş kayıt yaptırarak aşı olabiliyor.

Umman

Geçtiğimiz günlerde aşılamaya başlayan bir diğer ülke Umman. Pfizer/BionTech aşısını kullanan ülke öncelikli gruplara aşıyı uygulamaya başladı. Çok kısa sürede 100.000 kişi aşılanmış durumda.

Çin

Dünyanın en büyük nüfusuna sahip olan ülke Aralık ayının başından bu yana SinoVac ve SinoPharm firmalarının aşılarını öncelikli gruplarda uyguluyor. Nüfusa oranı anlamında düşük olsa bile şu an dünyada en fazla aşılamanın yapıldığı ülkelerden birisi de Çin. Ülke geçtiğimiz haftalarda öncelikle 50 milyon kişiyi aşılamayı hedeflediğini duyurmuştu ve bu hafta itibariyle yaklaşık 5 milyon kişiyi aşılamış durumda. Aşılama sayısının en hızlı arttığı ülke de Çin.

Almanya

Aşılama Pfizer/BioNTech aşısı ile 27 Aralık’ta başlatıldı. Aşılamanın hızlı ve yaygın olmadığına dair eleştiriler olsa da Almanya Avrupa bölgesinde en çok aşılama yapan ikinci ülke. Yaklaşık 300.000 kişi aşılanmış durumda ve önümüzdeki hafta bu sayının 1,5 milyonu bulması hedefleniyor.

Yunanistan

Türkiye’nin komşularından Yunanistan’da aşılama 27 Aralık’ta Pfizer/BioNTech ile başladı. Ülke aşıları Avrupa Komisyonu aracılığıyla edinse de hükümetin sağlıkçılar ve öncelikli gruplardan önce aşı olup süreci propaganda amaçlı kullanması yaygın bir eleştiriye neden oldu. Aşılanan kişi sayısı şimdilik diğer Avrupa ülkelerine göre oldukça yavaş artıyor ama sağlıkçılar ve risk altındaki gruplarda önümüzdeki günlerde hızlıca aşılama yapılacağı belirtiliyor.

Bulgaristan

Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan Pfizer/BioNTech aşısı ile aşılamaya 27 Aralık’ta başlandı. Öncelikle sağlık çalışanları aşılanıyor ve aşılama sayısı 6000’i bulmuş durumda. Öte yandan yaygın aşılamanın Şubat ortasında başlaması planlanıyor.

Rusya

Yaygın aşılamaya başlayan ülkeler arasında Rusya da var. Adenovirüs kökenli bir başka aşı olan Sputnik V/Gamaleya yaklaşık bir aydır uygulanıyor. Öncelikle 18-60 yaş arasına yapılan aşının sayısı 1 milyonu geçmiş durumda.

Arjantin

Sputnik V aşısını uygulayan bir diğer ülke de Arjantin. Aşılama 29 Aralık’ta başladı ve öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanıyor. Ülkede 10 milyon kişinin Sputnik V/Gamaleya ile ve 15 milyon kişinin de AstraZenaca/Oxford aşısı ile aşılanması planlanıyor.

Derleme kaynakları: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations, BBC, Kathimerini, Anadolu Ajansı