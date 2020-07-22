Dün kaybolan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe bulundu

İzmir’de kuaförlük yapan ve Manisa’da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Eylem Hıdırtepe bulundu.

Hıdırtepe'nin İzmir'in Menemen ilçesinde arkadaşıyla bir parkta otururken bulunduğu, kayıp başvurusu yapan aileye polis ekiplerinin haberi verdiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, dün akşam birlikte yaşadığı babası ile tartıştı. Tartışmanın ardından Menemen'deki evden saat 20.00 sıralarında, Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmek için ayrıldı. En son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görülen Eylem'den haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis, Eylem'i bulmak için geniş çaplı araştırma başlatmıştı.