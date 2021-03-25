Duma onayladı, Putin iki dönem daha aday olabilecek

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024 ve 2030 seçimlerinde yeniden aday olmasının önünü açan yasa tasarısını onayladı.

Ülkede 1 Temmuz'da yapılan referandumda kabul edilen Rusya Anayasası'nda devlet başkanının görevinde iki dönemden fazla bulunamayacağına ibaresi yer almıştı.

Yeni yasa, Rusya Anayasası'ndaki düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu tarihte devlet başkanlığı görevinde bulunan kişinin yeniden aday olmasını engellemiyor.

Buna göre Putin, 2024'te görev süresi dolduktan sonra iki dönem daha başkanlığa adaylığını koyabilecek ve seçilmesi halinde 6+6 yıl daha devlet başkanlığı yapabilecek.