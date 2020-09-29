Duma: Müzakerelere dönün, arabuculuğa hazırız

Duma’nın bugün gerçekleştirilen bir oturumda kabul ettiği bildiride, derhal ateşkes sağlanmasının, bölgedeki gerginliğin tırmanmasının önlenmesi gerektiği ve durumun barışçıl çözümden başka alternatifi olmadığı kaydedildi.
Taraflara en kısa zamanda müzakere sürecine dönme çağrısı yapılan bildiride, Duma vekillerinin durumun istikrara kavuşturulmasında arabuluculuk yapmaya hazır oldukları ifade edildi.
Gerginliğin tırmanmasından derin endişe duyduklarını belirten vekiller, tarafların güç kullanmasını kararlılıkla kınadıklarını vurguladı.