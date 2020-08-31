Düğün salonu işletmecileri kısıtlamanın kaldırılmasını talep etti

İstanbul'da düğün, nikah, kına, sünnet gibi organizasyonlarla ilgili alınan ek tedbirlere karşı çıkan düğün salonu işletmecileri kararın geri alınmasını istedi. İtiraz dilekçesi imzalayan düğün salonu işletmecileri Küçükçekmece'den bir araç konvoyuyla İstanbul Valiliği’ne giderek imzalarını iletti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere izin verilmeyeceği, düğün ve nikahlarda yemek verilmesi de dahil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacağı, düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere izin verilmeyeceği duyurulmuştu.

Kararın ardından, İstanbul Toplantı ve Düğün Salonları İşletmecileri Esnaf Odası'na (İSTDO) bağlı işletme sahipleri bugün Küçükçekmece’de bir araya geldi. "Gelinlerin hayalleri ile oynama", "Metrobüslerde olmayan virüs sokaklarda varmış", "Beachlerde eğlence serbest, salonlarda yasak" yazılı dövizler taşıyan grup burada karara karşı itiraz dilekçesi imzaladıktan sonra araç konvoyuyla imzaları iletmek üzere İstanbul Valiliği önüne geldi. İSTDO başkanı ve beraberindeki heyet toplanan imzaları Valiliğe iletti.