Düğün konvoyundan açılan ateşle 5 yaşındaki çocuk yaralandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, sünnet düğünü sonrası oluşturulan konvoydan havaya açılan ateşle evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki N.B. yüzünün ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yasak olmasına rağmen dün sünnet düğünü sonrası yapılan konvoya, çok sayıda araç katıldı. Şehir turu yapan konvoydaki bazı araçlardan havaya ateş açıldı.

Bu sırada evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki çocuk, yüzüyle birlikte, vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralandı. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.B. burada yapılan ilk müdahalenin ardından, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi sonrası çocuk taburcu edildi.

DHA’nın aktardığına göre olayla ilgili konvoydaki iki araçta bulunan toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ve kartuşlara da el konulduğu kaydedildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan düğün sahibi hakkında ise yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmak gerekçeleriyle toplam 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.