Düden Çayı’nda balık ölümleri ve kirlilikle ilgili açıklama

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Antalya İl Koordinasyon Kurulu, Düden Şelalesi ve Çayı Nitelikli Koruma Alanı olmasına rağmen köpükle kaplanması ve ardından binlerce balık ölümünün gerçekleşmesiyle ilgili olarak sorularının cevaplanması, bölgede kirliliğe neden olan kaynakların belirlenmesinin büyük önem taşıdığını açıkladı. Yaşanan felaketin tekrarlanmaması, kalıcı çözüm bulunabilmesi için her zaman çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduklarını duyurdu.

Antalya'nın dünyaca ünlü şelaleleri Yukarı Düden ve Akdeniz'e döküldüğü Aşağı Düden'i de içeren Düden Çayı'nda geçen haftalarda ortaya çıkan zehirli köpüklenme sonrası binlerce balık öldü.

Düden Çayı'nın denize döküldüğü alandaki köpüklenme de giderek çoğaldı. Denizde 2 kilometreyi aşkın mesafede zehirli köpüklerin yayıldığı görüldü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri tarafından hem su hem de ölü balıklardan alınan numunelerden yapılan incelemelerde, ilk belirlemelere göre bölgedeki 4 atık geri kazanım tesisindeki yıkama sularının 70- 80 metre derinlikteki yer altı suyuna verildiği, buradan da Düden Çayı'na karıştığı belirlendi. Valilik tarafından yapılan açıklamalarda, bölgedeki birçok işletmenin atık suyunu kontrolsüz bir şekilde toprağa ve yeraltına deşarj ettiğinin tespit edildiği, 13 işletmeye 2 milyon 901 bin 602 TL idari para cezası uygulandığının ve 11 tesisin faliyetinin durdurulduğu bildirildi.

Cezalar caydırıcı değil

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu ise yazılan bu para cezalarının yeteri kadar caydırıcı olmadığını açıklamasında bulunarak, doğaya ve dolayısıyla insan canına kasteden bu işletmelerin, su kaynaklarına en uzak noktalara taşınmaları ve suyu korumak için var olan kanun ve yönetmeliklerin de ivedi olarak elden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Kentin nüfus artış hızı Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini aktaran TMMOB, hızlı nüfus artışıyla yapılaşma, altyapı sorunları, çevre kirliliği ve kontrolsüz sanayileşmeyi beraberinde getirmekte ve su kaynakları üzerinde baskılar oluşturduğunu belirtti. Su kaynaklarının üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için havza yönetim planları tüm kurumların ve meslek odaların birlikte hareket etmesi gerektiğini açıklayan TMMOB, Antalya'nın içme ve kullanma suyu ihtiyacı yeraltı sularından karşılandığı hassasiyetiyle şehirleşme sürecinin doğru yönetilmesi ve düzenli denetimlerin yapılması gerektiğini duyurdu.

Sorularına cevap istiyor

Olası bir kirliliği anında tespit edecek, su kalitesini izleyecek sistemlerin kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu açıklayan TMMOB, basın açıklamasında birkaç sorunun cevabının yanıtlanmasını istediklerini belirtti. TMMOB, “Düden Çayına etki edebilecek bölgede ruhsatsız, çevre izin ve lisansı olmayan firmaların tamamı tespit edilmiş midir? Denetim yapılan işletmelere daha öncesinde herhangi bir denetim yapılmış mıdır? Düden Şelalesi ve Çayı Nitelikli Doğal Koruma Alanı olması sebebiyle, herhangi bir kirliliğe karşı kalıcı tedbirler düşülmekte midir?

Denetimler düzenli olarak yapılmaya devam edecek midir? Yüksek konsantrasyondaki kirliliğin temel nedeni tespit edilmiş midir? Yaşanan kirlilik tarım alanlarını ne ölçüde etkilemiştir ve insan sağlığına olası zararları yönünde araştırmalar yapılmakta mıdır? Balık ölümleri ile ekosistemin uğradığı zararı gidermek üzere ne gibi çalışmalar yapılacaktır? Sorularımızın cevaplanması bölgede kirliliğe sebep olan kaynağın, kaynakların belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır" diye açıklama yaptı.

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu olarak sorularının yetkililer tarafından cevaplanması, yaşanan felaketin tekrarlanmaması, kalıcı çözüm bulunabilmesi için her zaman yapılacak çalışmalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.