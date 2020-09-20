Dublin'de Covid-19 tedbirleri artırıldı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Covid-19 vakalarının artmasının ardından pandemiye yönelik kısıtlamalar artırıldı.

Dün gece yarısı yürürlüğe giren kısıtlamalarla birlikte, Dublin'de yaşayanların önümüzde üç hafta boyunca çok önemli bir gerekçe olmadıkça kentten ayrılmamaları istenecek.

Kentte yaşayanlardan ayrıca evden çalışmaları istenirken, kentte toplu taşımaların yalnızca çok gerekli durumlar için kullanılması çağrısı yapıldı.

Kentteki evlere ve bahçelere başka bir evden en fazla 6 ziyaretçi gelmesi yönünde sınırlandırma yapıldı. Ev içinde veya dışında toplam ziyaretçi sayısıysa 15'le sınırlandırılacak.

Tedbirler kapsamında restoran ve barlar yalnızca dışarıya servis olarak çalışacak. Restoran veya barın dış kısmında en fazla 14 müşteri bulunabilecek.

Kentte yalnızca üst düzey spor müsabakaların gerçekleşmesine izin verilecek. Spor egzersizleri yalnızca dışarıda ve en fazla 15 kişiyle yapılabilecek. Kentteki spor salonlarında yapılan eğitimlereyse ara verildi.

Kentteki cenaze törenlerine en fazla 25 kişi katılabilecek. Pazartesi gününden itibaren aynı durum, düğünler için geçerli olacak.

Söz konusu yeni kurallar, Ulusal Kamu Sağlığı Acil Durum Ekibi (NPHET) yetkililerinin önerileri doğrultusunda yürürlüğe girdi.

Kentte beş seviyelik acil durum sistemi yine NPHET'in tavsiyesi doğrultusunda 2. seviyeden 3. seviyeye yükseltildi.

İrlanda Başbakanı Micheál Martin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Dublin'in önlemler olmadan pandemi krizinin en kötü günlerine dönebileceğine vurgu yaptı.

Martin, "Kısıtlamaların birçok insanı kızdıracağını biliyorum, ancak bu kısıtlamaların hayat kurtaracağı konusunda çok açık tavsiyeler aldık" dedi.

Dublin'de cuma günü 253 yeni Covid-19 vakası ve 3 koronavirüs kaynaklı ölüm görüldü.

Ülkede şu ana kadar Covid-19 kaynaklı toplam 1792 ölüm gerçekleşti.