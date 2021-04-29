DT'de jüri üyesi krizi: Temaslı olduğunu gizledi, çok sayıda kişiye virüs bulaştırdı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Devlet Tiyatroları'nın merkez ve taşra teşkilatında görev alacak sanatçılar için açtığı sınavı Meclis gündemine taşıdı.

Emir, Personel Daire Başkanı Özşatır’ın koronavirüs temaslısı olduğunu gizleyerek mülakatta jüri üyeliği yaptığını iddia etti.

Emir, soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“Sınavlar sırasında jüri üyesi Özşatır’ın COVID-19 temaslısı olduğu halde kuruma bilgi vermediği, semptom göstermesi nedeniyle ısrar edilmesine karşın test yaptırmadığı, filyasyon ekibine de durumun bildirilmediği ve jüri üyesi olarak sınavlara girmeye devam ettiği iddia edilmiştir. 18 Nisan 2021 tarihinde Özşatır’a COVID-19 teşhisi konulması üzerine bir gün sonra 19 Nisan’da tüm sınav ekibine PCR testi yaptırılmış ve sınavlar durdurulmuştur. Daha sonra başta başrejisör olmak üzere pek çok DT personeli ve sınava katılan adaylardan bazıları COVID’e yakalanmıştır.”

Konuya ilişkin Hürriyet'ten Umut Erdem'e konuşan DT Genel Müdürü Mustafa Kurt ise iddiayı yalanlayarak, şöyle konuştu:

“Önceden temaslı olduğu iddiası doğru değil. Pazar günü rahatsızlık hissetti ve test yaptırdı. Testi pozitif çıktı. Akabinde de pazartesi bütün çalışanlara test yaptırdık. Başrejisörün testinin de pozitif çıkması üzerine sınavı 15 gün erteledik. Sınavlara herkes aynı anda girmiyor. Komisyonla sınava giren arasında epeyce bir mesafe var. Sınav, çok geniş bir prova sahnesinde yapılıyor. Salon sabah, öğlen ve akşam verilen her arada sürekli havalandırılıyor ve sık sık dezenfekte ediliyor.”