DT sınavı öncesinde kültür sanat emekçilerinden açıklama: Gözümüz üzerinizde!

Devlet Tiyatroları (DT) 10 şehirde 81’i sanatçı kalanı teknik personel olmak üzere toplam 119 ve Devlet Opera ve Balesi (DOB) ise 7 şehirde 74 sanatçı, 3 teknik personel, toplam 77 yeni istihdam için sınav açtığını duyurdu. Yapılan açıklamalarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacağı belirtiliyor.

Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera Balesi’nin açtığı sınavlara alandaki işsizlik ve yoksullaşma nedeniyle çok sayıda emekçinin başvurması bekleniyor.

Diğer yandan, 2020 yılı başında DT ve DOB’da yaşanan toplu işten çıkarmalar, kurumlar bünyesindeki yandaş kadrolaşma göz önüne alındığında sınav ve mülakatların gerçekliği, pozisyonlara kimlerin alınacağı da şimdiden tartışılmaya başlandı.

Patronların Ensesindeyiz Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı, yaptığı açıklama ile konunun takipçisi olacağını duyurarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili kurumlara “Taleplerimizin ve haklarımızın peşindeyiz” dedi.

“Sanatçıların performanslarıyla, diğer personelin mülakatla değerlendirileceği” belirtilen başvuru ve sınavların sonuçları Bakanlığın internet sitesinden açıklanacak.

5 Şubat’ta başlayan başvurular 19 Şubat Cuma günü saat 24.00’te sona erecek.

PE Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı’nın yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Gözümüz üzerinizde!

Kültür sanat alanında yoksullaşmanın, yalnızlaşmanın, işsizlik ve umutsuzluğun “yeni normal” olarak dayatıldığı, üretmekten vazgeçmeye zorlandığımız, hayatta kalanın şanslı ilan edildiği bir zamandayız. Salgının ilk günlerinden beri yeni istihdam alanları sağlamanın devletin görevi olduğunu ilan ettik, hakkımız olanı talep ettik.

Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera Balesi tarafından duyurusu yapılan yeni istihdamlar, kültür sanat emekçilerinin hak ettiğinin çok altında ve bu kurumların istihdam sicilleri nedeniyle elbette daha şimdiden şaibelidir. Sadece salgın döneminde değil, öncesinde de mücadelesini verdiğimiz hak gaspları, sözleşme yalanları, mobbing, usulsüzlükler devam ederken, kurumda istihdam edilecek emekçilere içinde bulundukları yoksulluk ve işsizlik cenderesi de kullanılarak hak ettiklerinin çok gerisinde koşullar dayatılmaktadır. Bununla beraber, kurumların yandaşlığı ile bilinen idari kadroları ve yönetme alışkanlıkları düşünüldüğünde, açıklanan kadrolara yandaş tanıdıkları olmayanların alıp alınmayacağı da şüphelidir.

Bunlara karşın, sınavlara başvurarak haklarının ve emeğinin peşine düşecek olan tüm kültür sanat emekçileriyle dayanışma halinde, sürecin takipçisi olacağız.

Biz alandaki ödenekli veya ödeneksiz kurumların emekçileri, işsiz olanlarımız, alanın işçi öğrencileri… Yan yanayız, taleplerimizin ve haklarımızın peşindeyiz.

Gözümüz üzerinizde!

Haklarımıza kast edenlerin karşısına örgütlülük ve dayanışma ile çıkacağız.

PE Kültür Sanat Emekçileri Dayanışma Ağı"