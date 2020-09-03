DSP’li belediye başkanı AKP’ye geçti

Tekirdağ’ın ilçesi Marmara Ereğlisi’nde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde DSP’den belediye başkanı seçilen Hikmet Ata, partisinden istifa ederek AKP’ye geçti.

Ata’nın AKP’ye geçmesi nedeniyle AKP Marmara Ereğlisi İlçe Başkanlığı’nda tören düzenlendi. Törende konuşan Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata "Yapılmayanları yapmaya, dokunulmayanlara dokunmaya, unutulanları hatırlamaya çalıştık. Ancak belediyemizin daha güçlü ve özellikle Ankara'dan taleplerimiz konusunda daha etkili olması gerektiğini de bu sürede gördük, anladık” dedi.

Aka, seçimlerden önce desteğini gördüğünü belirttiği AKP Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'a ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a teşekkür etti.

“Bunların desteğiyle Marmara Ereğli'mizde belediyemizde çok güçlü olacaktır” diyen Ata “Şu andan itibaren Demokratik Sol Parti’den istifa ediyorum. Rozetimizi de inşallah sayın Cumhurbaşkanımız takacaktır” diye konuştu.