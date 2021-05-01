DSP'de 'Cumhur İttifakı' istifaları: Aleni olmaya başladı...

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Bilensoy ve Genel Sekreter Kenan Üşenmez’in ardından Genel Başkan Önder Aksakal’a tepki gösteren Örgüt Kurulu Başkan Yardımcısı Nursel Kızılırmak da görevinden istifa etti

İstifa kararına ilişkin Duvar'dan Müzeyyen Yüce'ye konuşan Kızılırmak, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Cumhur İttifakı’na olan desteğinin “İttifaklar dışında kalmamız mümkün değil. AK Parti 2015'ten beri ulusalcı oldu. Biz de bu çizginin destekçisiyiz” sözleriyle aleni olmaya başladığına işaret etti.

Kızılırmak şunları söyledi: “Hemen akabinde eski Genel Başkanımız Masum Türker’in Merkez Bankası ile Ekonomi Bakanı'nın dahi açıklayamadığı 128 milyar dolarla ilgili, 'Rezerv değil, dış borçtu' açıklamasına parti olarak cevap verilemeyince veya bizim dışımızda konuşmalar söz konusu olunca parti içinde ister istemez rahatsızlık söz konusu oldu. Aslında daha öncesinde de rahatsızlıklar vardı; ancak her şey bu kadar aleni olmaya başlayınca cesareti olan birkaç arkadaş olarak bu duruma tepki koyduk.”

Nursel Kızılırmak, DSP’nin 2023 genel seçimleri öncesi vereceği “ittifak” kararının Parti Meclisi'nde görüşülmesi ve karara bağlanması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: “Biz seçim ittifakını Cumhur İttifakı ile değil de belki de tek başımıza ya da Demokratik Sol Parti’nin çatı parti olduğu üçüncü bir ittifak oluşturarak yapacağız. Biz parti olarak ülkeyi üç kez yönettik ve önümüz açık. Bizler Ecevit’in talebeleriyiz. Kendimize de çok güveniyoruz. Başka partinin vereceği üç beş şey için inançlarımızın ve ilkelerimizin dışında hareket etmek istemiyoruz. Ayrıca partideki hiçbir arkadaşımızı da mutsuz etmek istemiyoruz. Çünkü siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir. Bizim rahatsızlığımıza neden olan konular Başkanlık Kurulu'nda da defalarca gündeme getirildi. Hatta genel başkanımız ile söylemi üzerinde de istişarede bulunduk; ancak bugün buradayız” şeklinde konuştu.