DSÖ'den Sinopharm'ın koronavirüs aşısına acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin devlet kuruluşu Sinopharm tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugün DSÖ'nün Sinopharm (Pekin)'in Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.
Ghebreyesus sözkonusu aşının güvenlik, etkililik ve kalite açısından DSÖ'nün onayını alan altıncı aşı olduğunu belirtti.
Böylece aşı COVAX programına da alınacak.
"This afternoon, WHO gave Emergency Use Listing to Sinopharm Beijing’s #COVID19 vaccine, making it the sixth vaccine to receive WHO validation for safety, efficacy and quality."-@DrTedros— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 7, 2021