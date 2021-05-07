DSÖ'den Sinopharm'ın koronavirüs aşısına acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü, Çin devlet kuruluşu Sinopharm'ın geliştirdiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Aşı örgütün onayını alan altıncı koronavirüs aşısı oldu.

Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin devlet kuruluşu Sinopharm tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugün DSÖ'nün Sinopharm (Pekin)'in Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdiğini duyurdu.

Ghebreyesus sözkonusu aşının güvenlik, etkililik ve kalite açısından DSÖ'nün onayını alan altıncı aşı olduğunu belirtti.

Böylece aşı COVAX programına da alınacak.

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