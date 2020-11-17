DSÖ'den salgın konusunda 'rahatlamayın' uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa ve Kuzey Amerika’da artan koronavirüsü vakalarından büyük kaygı duyduklarını bildirdi. WHO Genel Başkanı bu durumun sağlık çalışanlarını tükenme noktasına getirdiği uyarısında bulundu.

Tedros, kendisi de koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temasının ardından geçen iki haftayı tedbir olarak karantinada geçirmişti.

Tedros, koronavirüs aşısıyla ilgili gelişmeler üzerine aşı firmalarından arka arkaya gelen haberlerin rahatlamaya neden olmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Son olarak Moderna firması üçüncü ve son aşama klinik deneylerinin verilerini kamuoyuyla paylaşmış ve koronavirüs aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu bildirmişti.