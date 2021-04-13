DSÖ'den pazarlarda canlı memeli hayvan satışını yasaklama çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek için canlı memeli hayvanların gıda pazarlarında satılmasının önlenmesi çağrısında bulundu.

DSÖ tarafından bugün yapılan açıklamada, geleneksel pazarların büyük nüfuslu yerlerde gıda ve geçim sağlamada merkezi rol oynamasına karşın, canlı memeli hayvanların satışının yasaklanmasının pazar çalışanlarının ve dükkan sahiplerinin sağlığını koruyabileceği belirtildi.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) hazırladığı geçici rehberden bahseden DSÖ, "Rehber, yakalanan canlı memeli hayvanların gıda pazarlarında satılmasının acil tedbir olarak yasaklanması çağrısı yapıyor" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Hayvanlar, özellikle yabani hayvanlar, insanlarda yeni görülen bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'ten fazlasının kaynağı. Bunların birçoğu yeni görülen virüsler. Yabani memeliler, yeni hastalıkların ortaya çıkmasında özellikle risk oluşturuyorlar" denildi.

Covid-19'un ilk vakalarının ortaya çıkışının nedenleri tartışılmaya devam ederken, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentindeki geleneksel gıda pazarında görüldüğü iddia ediliyor.